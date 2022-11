Auf der Suche nach Poladjans Löwen

Heppenheim. Selten wurde im Lesezirkel „Literatur und Religion“ so intensiv miteinander gesprochen wie diesmal, als Katerina Poladjan-Roman „Hier sind Löwen“ im Guyot-Gemeindehaus der Evangelischen-Kirchengemeinde-Heilig-Geist zur Diskussion stand. Die in Moskau geborene und seit 50 Jahren in Berlin lebende Autorin Poladjan lässt ihre Protagonistin Helena einerseits nach ihrer familiären Herkunft suchen. Andererseits wird die junge Frau dabei in das Schicksal von zwei armenischen Kindern hineingezogen. Während Helena als Praktikantin in der armenischen Metropole Eriwan das Restaurieren von alten Bibeln lernt, konfrontiert die Erzählung von Anahid und Hrant die junge Deutsche mit der Geschichte des armenischen Genozids. Sie entdeckt in der packenden Schilderung deren Leidensweg, wie Flüchtlinge 1915 familiär Vertreibung und Totschlag in der Türkei erleben mussten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom Ararat und Eriwan geht es in der nächsten Lesediskussion nach London in die europäische Bankenmetropole. Natascha Brown hat den in England hochgelobten Roman „Die Zusammenkunft“ geschrieben, Er wird am Montag, 12. Dezember, 17 Uhr im Guyot-Gemeindehaus (Bensheimer Weg 27) besprochen. Gäste sind willkommen. red