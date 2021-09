Auf den Spuren der Mühlen

Heppenheim. Unter der Devise „Wo einst die Mühlen klapperten“ lädt Hermann Müller zur Spurensuche ein für Sonntag, 26. September. Beginn ist um 10.30 Uhr am Kleinen Markt. Die Führung auf einer Teilstrecke des insgesamt 6,5 Kilometer langen Heppenheimer Mühlenrundwegs dauert etwa 1,5 Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Festes Schuhwerk wird empfohlen (Teilnahmegebühr für Erwachsene: 4,50 Euro, für Kinder: 2 Euro).

An der Strecke liegen alte Mühlengebäude, Reste von Mühlgräben und Mühlwehren sowie Häuser reicher und armer Müller, wie es in einer Pressenotiz heißt. Über Mühlen und das harte, gar nicht romantische Leben der Müller und manche Ereignisse wie Brände, Unfälle und das Eindringen Odenwälder Räuber, aber auch von Spukgeschichten, wird der Mühlenführer berichten.

Wie Perlen an einer Schnur lagen in früheren Zeiten rund 60 Wassermühlen an den fünf relativ kleinen Bächen im Heppenheimer Stadtgebiet. Allein am Stadtbach bis hin nach Kirschhausen arbeiteten an 22 Mühlenstandorten Getreidemühlen, Ölmühlen, Schneidmühlen und sogar eine Pulvermühle und ein Wassertriebwerk zum Antrieb des Feuergebläses einer Schmiede. Vor der Erfindung von Verbrennungs- und Elektromotoren hatte die Nutzung der Wasserkraft der Bäche große Bedeutung für den Antrieb unterschiedlichster Maschinen. red