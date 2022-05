Auch in Heppenheim findet der Mühlentag statt

Heppenheim. Seit 1994 findet jährlich am Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag statt. An über 1000 Orten in ganz Deutschland wird seitdem den Mühleninteressierten ein Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk vermittelt.

Von 1994 bis 2000 nahm in der früheren Mühlenhochburg Heppenheim die Untere Mittershäuser Mühle am Mühlentag teil. 2017 wurde die Stadt erstmals durch den Heppenheimer Mühlenrundweg vertreten. Nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie kann in diesem Jahr der Mühlentag wieder „normal“ stattfinden. Der Heppenheimer Mühlenrundweg ist mit Unterstützung der Stadtverwaltung, der Altstadtfreunde und des Geschichtsvereins erneut dabei. Bei zwei kostenlosen Mühlenführungen geht es auf die Spurensuche zu 800 Jahren Mühlengeschichte auf Teilstrecken des Mühlenrundweges.

Um 14 Uhr startet am Kleinen Markt eine etwa zweistündige Mühlenführung mit Mühlenführer Hermann Müller mit dem Thema „Wo einst die Mühlen klapperten“. Am Weg bis zur Schneidmühle liegen sieben ehemalige Mühlenstandorte, zwei teilweise erhaltene Mühlwehre und auch das Wohnhaus des Müllers Scherig von 1577, die „Schindersburg“.

Um 14.30 Uhr beginnt am Kurfürstenplatz vor dem Amtshof eine spezielle Mühlenführung für Kinder (mit Begleitperson/en) mit den Mühlenführern Pia Keßler-Schül und Karlheinz Mulzer. Diese Führung dauert etwa 1,5 Stunden.

Straußwirtschaft geöffnet

Am Weg der beiden Führungen lädt die Straußwirtschaft des Hoflädchens am Mühlenweg in die „Schindersburg“ (Siegfriedstraße 104) ein. Beate Weis hat von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Aktionen zu alten Getreidesorten, eine Honigwaffel-Bäckerei und ein Streichelzoo mit gefährdeten Nutztierrassen (Waldschafe, Kaninchen, Hühner etc.) gehören zum Programm. Die Erlöse kommen dem geplanten Mühlen-Lehrpfad für Kinder zugute.

Im und vor dem Marstall des Kurmainzer Amtshofes öffnet ab 16 Uhr die schon traditionelle „Strooßewärdschaft“ der Heppenheimer Altstadtfreunde. Bei Speis und Trank kann eine Slideshow mit Fotos zur Heppenheimer Mühlengeschichte angesehen werden.

Ein ganz besonderer Veranstaltungspunkt ist die Versteigerung eines handgefertigten Mühlenmodells (Größe: ca. 60 x 90 cm, 40 cm hoch). Sie findet um 17 Uhr am oder im Marstall statt. Der in Heppenheim wohnende und 2019 verstorbene Karl-Heinz Schellig baute etwa 2015 das Modell der Von Gilsa’schen Mühle (bei Völkershausen in Nordhessen). Dazu angeregt wurde er durch ein Gemälde von Wilhelm Schott im Buch „In einem kühlen Grunde ... - Bilder verschwundener Mühlen“. Schellig baute auch Weinberghäuschen und Weihnachtskrippen, die er z. B. bei den Adventsmärkten der Winzergenossenschaft anbot. Das zur Versteigerung kommende Mühlenmodell sei nicht nur ein schöner Blickfang, sondern auch sehr gut geeignet, Kindern eine Mühle zu erklären, heißt es in einer Ankündigung. red