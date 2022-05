Auch die Brücken im Stadtgebiet (hier: am Stadtbach in der Ernst-Schneider-Straße) stehen im Zuge der städtischen Bestands- und Bedarfsanalyse in Sachen Katastrophenschutz zur Disposition. Demnächst sollen Starkregen-Ereignisse aber wissenschaftlich simuliert werden, um die neuralgischen Punkte im Stadtgebiet noch genauer definieren zu können.

© Dagmar Jährling