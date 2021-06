Arbeiten von Jayme Burtis

Heppenheim. Jayme Burtis kommt zwar aus der Sprayer-Szene der 1980er-Jahre von Los Angeles, doch seine Kunst ist Malerei in Reinform. Das will der Kunstverein Heppenheim beweisen, der die Burtis-Ausstellung „Past – Present – Future“ von der kalifornischen Westküste an die hessische Bergstraße geholt hat. Es ist dies laut Pressemitteilung die erste Einzelausstellung des US-Amerikaners in Europa. Eröffnung ist am Freitag, 18. Juni, 18 Uhr. Eine Voranmeldung beim Kunstvereins-Vorsitzenden Uwe Emig unter E-Mail drs.emig@t-online.de ist erforderlich.

AdUnit urban-intext1

Besucht werden kann die Ausstellung bis zum 23. Juli jeweils sonntags von 16 bis 18 Uhr. Die derzeit gültigen Corona-Regeln sind zu beachten. red