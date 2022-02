Arbeiten an der L 3398 bei Heppenheim dauern an

Heppenheim. Die Bauarbeiten zum Neubau des straßenbegleitenden Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3398 zwischen Heppenheim und Hüttenfeld verzögern sich witterungsbedingt und dauern – entsprechendeWitterungsverhältnisse vorausgesetzt – voraussichtlich noch bis Anfang März an. Dies teilte Hessen Mobil jetzt in einer Presseerklärung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einbahnregelung bleibt bestehen

Die derzeitige Einbahnregelung in Fahrtrichtung Hüttenfeld bleibt demnach bis zur Beendigung der Baumaßnahme erhalten. Der Verkehr aus Hüttenfeld in Richtung Heppenheim wird, wie gehabt, über die L 3110 bis Hemsbach und die B 3 bis Heppenheim umgeleitet.

Derzeit stehen in dem verbleibenden, rund 550 Meter langen Streckenabschnitt zwischen der Autobahnbrücke und dem geplanten Anschluss des neuen Radweges in Richtung Hüttenfeld noch die Arbeiten zum Einbau von Schotter-, Trag- und Deckschicht des Radweges aus. Hierfür werden über einen längeren Zeitraum eine trockene Witterung sowie Bodentemperaturen zwischen fünf und zehn Grad benötigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus erfolgen auf dem bereits bestehenden Radweg noch das Anbringen des Absturzgeländers sowie das Schlagen der Schutzplanken. Zudem wird in dieser Woche das Saatgut zur Begrünung der Böschungen ausgebracht.

Zur Fertigstellung der Baumaßnahme sowie zur Aufhebung der Einbahnregelung wird Hessen Mobil gesondert informieren, kündigt die Behörde in ihrer Pressemitteilung an.

Ausbaustrecke drei Kilometer

Der neu herzustellende Rad- und Gehweg dient als Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen Heppenheim und Hüttenfeld entlang der L 3398. Die gesamte Ausbaustrecke beträgt rund drei Kilometer.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der neue Rad- und Gehweg beginnt am Anschluss des vorhandenen Radweges zwischen Heppenheim und Hüttenfeld und verläuft zunächst auf einem bestehenden Wirtschaftsweg weiter, der im Rahmender Maßnahme ebenfalls ertüchtigt wird.

Anschließend folgt der neue, rund 2,50 Meter breite Radweg nordöstlich der L 3398 in einem Abstand von etwa 1,75 Metern zum Fahrbahnrand. Am Kreisverkehrsplatz Segelflugplatz quert der Radweg die L 3398 über die bestehenden Fahrbahnteiler und verläuft über den Knotenpunkt L 3398/Tiergartenstraße/Viernheimer Straße bis zum Ausbauende auf südlicher Seite weiter. Der neue Radweg endet am Kreisverkehrsplatz L 3398/Gießener Straße in Heppenheim.

Fahrbahnerneuerung fertiggestellt

Im Rahmen der Maßnahme erfolgte zudem im Zuge der Landesstraße eine Fahrbahnerneuerung zwischen der Überführung der L 3398 über die A 5-Brücke und dem Knotenpunkt Gerhart-Hauptmann-Straße/Erbachwiesenweg. Diese Arbeiten wurden bereits im Dezember 2021 abgeschlossen. Im Streckenabschnitt zwischen den Kreisverkehren Segelflugplatz und Bürgermeister-Metzendorf-Straße/Tiergartenstraße/Viernheimer Straße wurde dabei die Fahrbahndecke in einer Stärke von rund vier Zentimetern erneuert, alle restlichen Abschnitte waren grundhaft erneuert worden.

Die Kosten trägt das Land

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro und werden vom Land Hessen getragen, teilt Hessen Mobil weiter mit. red