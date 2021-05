Arbeiten an der L 3398 beginnen zwei Monate später

Heppenheim. Im Kreis Bergstraße werden in diesem Jahr 23,7 Millionen Euro investiert, um Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu pflegen und auszubauen. Dies geht aus einer Aufstellung der Verkehrsbehörde Hessen Mobil hervor (wir haben berichtet). Rund 1,2 Millionen Euro werden dabei in den Ausbau des Radwegenetzes auf Heppenheimer Gemarkung investiert. Schon Ende April sollte eigentlich damit begonnen werden, die Lücke entlang der Landesstraße 3398 (einschließlich der Überführung über die A 5) zwischen dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld und der Kreisstadt zu schließen – passiert ist in den letzten Wochen allerdings noch nichts.

Der Grund hierfür liegt nach Angaben von Hessen-Mobil-Sprecherin Dunja Fioriti in Verzögerungen „im Zuge der Abstimmungen und des Vergabeverfahrens der geplanten Baumaßnahme“. Auf Anfrage der Redaktion erklärt sie weiter: „Die zeitlichen Angaben, die wir zu Beginn des Jahres zu einzelnen Baumaßnahmen geben können, sind voraussichtliche Termine und Verschiebungen im Bauplan daher immer noch möglich.“ Dies ist nun an der Verbindungsstraße zwischen Heppenheim und dem Lampertheimer Stadtteil zweifellos der Fall. Gleichwohl dürfte das Warten auf den Beginn des ersten von vier Bauabschnitten schon bald ein Ende haben. Dunja Fioriti: „Die Maßnahme ist zwischenzeitlich veröffentlicht. Wir gehen derzeit von einem Baubeginn Ende Juni aus.“

Die Arbeiten an der L 3398 sind schon seit längerer Zeit geplant, nur umgesetzt wurden sie bislang noch nicht. Nicht nur ein Radweg soll nun in Kürze auf dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt entstehen: „Die Baumaßnahme umfasst auch die Fahrbahndeckenerneuerung der Bürgermeister-Metzendorf-Straße im Streckenabschnitt zwischen dem Flugplatz-Kreisel und dem Kreisel am Erbachwiesenweg sowie eine grundhafte Fahrbahnerneuerung zwischen Gießener Straße und Erbachwiesenweg“, hatte Fioriti bereits Mitte März mitgeteilt. Für den Bau des Radwegs und die Sanierung der Landstraße ist eine Dauer von sechs Monaten eingeplant, die Arbeiten dürften sich nach dem verschobenen Beginn entsprechend bis zum Jahresende hinziehen.

Für die Bürger der Kreisstadt hat die Verzögerung allerdings auch einen kleinen positiven Nebeneffekt: Zumindest die Baustelle an der Uhlandstraße sollte bis zum Baubeginn des Radweges abgeschlossen sein; eine Überschneidung beider Bauprojekte ist demnach nahezu ausgeschlossen.

Gleichwohl müssen sich die Bürger ab Juni auf erhebliche Einschränkungen in Fahrtrichtung Hüttenfeld einschränken: „Für den Bau des Radweges ist eine zeitweise halbseitige Sperrung vorgesehen, für die Erneuerung der Straße ist eine abschnittsweise Vollsperrung geplant“, teilt Dunja Fioriti mit. Die Umleitungsstrecken stünden „im Einzelnen“ noch nicht fest, werden jedoch „im Rahmen der üblichen Abstimmungsgespräche mit Landkreis, Kommune, Polizei, Rettungsdiensten etc. festgelegt“, so Fioriti. Vermutlich führt die Umleitung während der Bauarbeiten westlich der Tiergartenstraße über die L 3111 und B 460 und während der Bauarbeiten östlich der Tiergartenstraße über Tiergartenstraße und B 460.

Von der Straßenbaumaßnahme ausgenommen ist aller Voraussicht nach die Erneuerung der Ampelanlage auf Höhe des Kreiskrankenhauses. „Wir sehen hier einen Kreisverkehr als die bessere Lösung an. An den entstehenden Kosten wird sich die Stadt aber mit großer Wahrscheinlichkeit beteiligen müssen“, erklärte unlängst Bürgermeister Rainer Burelbach. Ehe dieses Projekt aber angepackt wird, dürften Bau des Radwegs und Straßensanierung längst abgeschlossen sein. fran

