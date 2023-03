Arbeit und Rente für Frauen in Heppenheim

Heppenheim. Rente gilt im jugendlichen Alter als verstaubt – wenn man sie dann braucht, fällt sie mitunter erschreckend gering aus. Altersarmut ist oft weiblich und hat in der gesetzlichen Rente verschiedene Ursachen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Kooperation mit dem Büro für Frauen und Gleichstellung Kreis Bergstraße klärt eine Rentenberaterin auf, wo Fallstricke bei der Rentenberechnung liegen und gibt Tipps, wie man die eigene Rente aufbessern kann.

Eigene Unterlagen mitbringen

Wenn persönliche Unterlagen mitgebracht werden, lässt sich prüfen, ob eine Rentenlücke entsteht. Der gebührenfreie Kurs findet am Samstag, 1. April, von 10 bis 12 Uhr in Heppenheim, im InFoReGen, Kalterer Straße 25, statt.

Die KVHS bittet um Anmeldung unter Telefon 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de red