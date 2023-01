Montags um 19.25 Uhr ist „WISO“-Zeit. Seit fast 40 Jahren läuft das „Magazin für Wirtschaft und Verbraucher“ bereits im ZDF. Konsum, Freizeit, Arbeit und Geld lauten die Themen, die „gut recherchiert, unabhängig und immer aktuell“ in der Sendung sowie im Netz behandelt und zuweilen auch rege diskutiert werden.

So gingen just am vergangenen Wochenende die Meinungen in der Kommentarspalte

...