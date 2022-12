Anpassungen beim Heppenheimer Stadtbus

Heppenheim. Zum Winterfahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, gibt es einige Anpassungen beim Fahrplan- und Linienkonzept der beiden Stadtbuslinien 678 und 679 in Heppenheim. Es beinhaltet nunmehr zwei gegenläufige Ringlinien, die jeweils stündlich bedient werden. Für die Fahrgäste besteht somit zweimal pro Stunde eine Fahrtmöglichkeit (Halbstundentakt): einmal im Uhrzeigersinn und einmal entgegen dem Uhrzeigersinn. Am Bahnhof gehen die Linien jeweils ineinander über, so dass der Linienverlauf des Stadtbusverkehrs eine große Acht bildet. Damit ist kein Umstieg der Linie 678 zur 679 und umgekehrt notwendig.

Durch die Einbindung der Innenstadthaltstelle „Halber Mond“ bzw. „Niedermühlstraße“ in die neue veränderte Linienführung der 678 werde die Erreichbarkeit der zentralen Innenstadt aus den nördlichen Wohn- und Gewerbegebieten deutlich verbessert, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Ebenso seien jetzt von dort aus auch die Großmärkte in der Tiergartenstraße direkter erreichbar.

Die neue (modifizierte) Linienführung der 679 wurde stark verkürzt. Fahrgäste aus der Weststadt können daher die Innenstadt, den Graben und den Friedhof deutlich schneller erreichen. In diese Linienführung ist neben drei Schulen auch weiterhin das Kreiskrankenhaus integriert.

Die Stadtbusse fahren montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr, samstags von 7 bis 24 Uhr und sonn-/feiertags von 9 bis 23 Uhr. In den Abendstunden ab 20 Uhr sowie am Wochenende besteht eine stündliche Fahrtmöglichkeit an allen Haltestellen.

Der neue aktualisierte Linienverlaufsplan des Stadtbusverkehrs Heppenheim mit den jeweiligen Haltestellen ist ab sofort auf der Homepage der Kreisstadt Heppenheim abrufbar: https://www.heppenheim.de/leben-in-heppenheim/oepnv-und-vrnnextbike/. red