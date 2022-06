Nach zweijähriger Pause hofft der Veranstalter wieder auf viele Teilnehmer am Altstadtlauf. Mit der Rundenlänge von einem Kilometer führt die Laufstrecke in diesem Jahr durch die Gassen der Altstadt, hinauf zum Dom und zurück über den Heppenheimer Marktplatz zum Ziel am Graben.

© Axel Künkeler