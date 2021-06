Angebot für Sechs- bis Zwölfjährige

Heppenheim. Die evangelische Heilig-Geist-Gemeinde startet im Juni wieder ein Kinderprogramm mit persönlichen Treffen. An drei Donnerstagen sind Sechs- bis Zwölfjährige zu Spiel- und Bastelangeboten im Freien eingeladen.

Das Programm beginnt am Donnerstag, 10. Juni, 15.30 Uhr, am Guyot-Gemeindehaus mit einem Stadtspiel. „Wir jagen die Schatzräuber“ ist das Motto der Schnitzeljagd, die die Gruppe durchs Stadtgebiet führen wird. Am Donnerstag, 24. Juni, findet ein Bastelangebot in der Christuskirche statt. Mit Pappe und wetterfester Farbe können dort im Lichthof Wetterhähne und Windhennen gestaltet werden. Das letzte Angebot vor den Ferien ist ein Wald-Geländespiel am 8. Juli. Treffpunkt dafür ist wieder das Guyot-Gemeindehaus im Bensheimer Weg.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Angebote sind jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr geplant. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten bei Gemeindepädagogin Edith Zapf per E-Mail an edith.zapf@ekhn.de, per Telefon unter 06252/789 709 oder auf der Internetseite evangelisch-heppenheim.de. red