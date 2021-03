Der Ortsvereinsvorsitzende und Altbürgermeister Gerhard Herbert hatte es bereits in der vergangenen Woche vermutet, nun ist es auch offiziell: Andrea Pfeilsticker wird auch in den nächsten fünf Jahren die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt anführen. Bei ihrer konstituierenden Sitzung besetzten die Mitglieder der von acht auf sechs Abgeordnete geschrumpften Fraktion

...