An der Abendschule Heppenheim den Schulabschluss nachholen

Heppenheim. Interessenten können an der Abendschule in Heppenheim einen Schulabschluss nachholen. Erfahrene Lehrkräfte führen seit mehr als vierzig Jahren Erwachsene zu ihrem Bildungsziel, etwa dem Abitur, der Fachhochschulreife oder der Mittleren Reife.

Für das Abendgymnasium finden Einstufungstests in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt. Zur Vorbereitung gibt es auf der Homepage der Abendschule unter www.abendschule-heppenheim.de Übungsmaterialien.

Neue Kurse ab 7. Februar

Die neuen Kurse beginnen am Montag, 7. Februar. Interessenten wenden sich an das Sekretariat in der Gerhart-Hauptmann-Straße 21, telefonisch unter 06252/794 616 oder per E-Mail an abendschule@kreis-bergstrasse.de. red