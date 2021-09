Am Samstag Bücher- und Medienflohmarkt

Heppenheim. Einmal im Jahr bereitet das Team der Stadtbücherei mit einigen Helfern den Flohmarkt vor. Nun ist es wieder so weit: Die gesammelten „Schätze“ kommen am Samstag, 18. September, 10 bis 14 Uhr, im Hof der Stadtbücherei zum Verkauf. Alles, was aus dem Bestand der Bücherei ausgesondert wurde, um Platz für neuere Medien zu machen, wird hier angeboten, ebenso Buchspenden vieler Heppenheimer, CDs, Spiele oder DVDs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bücherei ist während des Flohmarktes bis 12 Uhr über den Seiteneingang im Hof geöffnet. red