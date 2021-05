Am Buber-Haus Infotafel erneuert

Heppenheim. Vor dem Martin-Buber-Haus in Heppenheims Innenstadt informiert eine Geopunkt-Informationstafel des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald über Leben und Wirken des jüdischen Religionsphilosophen.

AdUnit urban-intext1

Sie befindet sich vor Bubers ehemaligem Wohnhaus in Heppenheim an der Ecke Graben/Werlestraße. Seit einiger Zeit waren Schrift und Bilder auf der Geopunkt-Tafel verblasst. Daher hat der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald in Zusammenarbeit mit der Stadt Heppenheim die Tafel nun erneuert.

Im Haus befindet sich heute der Internationale Rat der Christen und Juden (ICCJ), Dachorganisation von derzeit 34 nationalen jüdisch-christlichen Dialogorganisationen weltweit. red