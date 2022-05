Am 18. Mai starten die Spiele-Abende

Heppenheim. „Das Gesellschaftsspiel lebt. Immer mehr Menschen finden es entspannend, gemeinsam mit Gleichgesinnten zu spielen. Wer keine Spielpartner hat, findet nun in der Stadtbücherei Heppenheim Gleichgesinnte für gemeinsame Spieleabende“, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle vier Wochen wird gemeinsam gespielt: entweder Spiele aus dem Fundus der Bücherei oder selbst mitgebrachte Lieblingsspiele. Am Mittwoch, 18. Mai, 19 Uhr geht es wieder los. Weitere Treffen gibt es am 22. Juni und am 20. Juli. Alle „Neuinteressierten“ sind herzlich eingeladen, den Kreis der Spieler zu erweitern. Zur besseren Planung bittet die Stadtbücherei um Anmeldung unter Telefon 06252/69630 oder per Mail unter buecherei@stadt.heppenheim.de. red

