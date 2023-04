Am 16. Juli wird ein neuer Seniorenbeirat gewählt

Heppenheim. Am 16. Juli wird in Heppenheim in reiner Briefwahl ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Die Stadt sucht nun Bürger für dieses Gremium, erklärt sie in einer Pressemeldung. Stichtag ist der 11. Mai. Eine Zäsur steht durch das Ausscheiden des Vorsitzenden Anton Gölz an.

Seit August 2008 hat Heppenheim einen alle fünf Jahre neu zu wählenden Seniorenbeirat. Dieser kann sich facettenreich einbringen und tut das auch. Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU), selbst gerade für eine dritte Amtszeit wiedergewählt, nennt den Beirat das Sprachrohr aller Heppenheimer ab 65. Er fordert die Senioren auf, diese Chance zu nutzen. Da das regelmäßig öffentlich tagende Gremium beratende Funktion hat, geht es vor allem darum, in die Bevölkerung hineinzuhorchen und den Verantwortlichen Vorschläge, Bitten oder Forderungen anzutragen, ihnen etwas zu raten, Mängel aufzuzeigen.

Wahlberechtigt und wählbar sind Einwohner, die am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet haben. Bis Donnerstag, 11. Mai, um 16 Uhr sind Wahlvorschläge für diese ehrenamtlichen Posten schriftlich beim Wahlleiter einzureichen: Bürgerbüro, Friedrichstraße 21, 64646 Heppenheim. Jeder rechtzeitige Wahlvorschlag ist laut Pressemitteilung sehr willkommen. Es müssen aber gewisse Vorgaben beachtet werden. Insbesondere darf jeder Vorschlag nur einer einzelnen natürlichen Person gelten. Der Bewerber oder die Bewerberin ist mit vollem Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und Unterschrift aufzuführen. Die kandidierende Person hat auch explizit zu erklären, dass sie im Fall ihrer Wahl ein Mandat übernimmt. Beizufügen sind außerdem die Wählbarkeitsbescheinigung des Magistrats sowie mindestens zehn Unterschriften von Unterstützern, die in Blockschrift Name, Anschrift und Geburtsdatum ergänzen müssen. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterstützen.

Wer in der laufenden Wahlperiode schon dem Seniorenbeirat angehört, bedarf keiner offiziellen Unterstützung. Vordrucke und mehr Informationen gibt es beim Wahlleiter im Bürgerbüro, unter Telefon 06252/ 133000, oder per Mail an wahlen@stadt.heppenheim.de und auf heppenheim.de.

Liegen keine gültigen Wahlvorschläge vor oder weniger als das Gremium Sitze hat, fällt die Wahl aus. Dann würde es bis 2028 aber auch keinen Heppenheimer Seniorenbeirat geben. Um das zu verhindern, steht auch der scheidende Vorsitzende des Gremiums, Anton Gölz, unter Telefon 06252/2150 mit Rat und Tat zur Seite. red/ü