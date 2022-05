Heppenheim. Um das Thema „Geld ist Männersache!? – oder der kurze Weg in die Altersarmut von Frauen“ geht es bei einer öffentlichen Veranstaltung der Frauenunion Heppenheim am Donnerstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, im Marienhaus. Informiert werden soll dabei darüber, wie wichtig es ist, sich Gedanken über sein Einkommen, Geldanlagen und die Konsequenzen zu machen, wenn Frauen in Minijobs oder Teilzeit arbeiten, und was das für die Rente bedeutet. Referentinnen sind Irene Stöhr, selbstständige Finanzberaterin aus Bensheim, und Rechtsanwältin Konstanze Hiemenz aus Heppenheim. Die Teilnahme ist kostenlos. red

