Da war doch was? So dachten nicht wenige Menschen in der Region, als sie vor wenigen Tagen die Nachricht vom Tod des Rocksängers Meat Loaf hörten. Und richtig: Am 11. September 1988 gab der amerikanische Star sein Gastspiel auf der Heppenheimer Freilichtbühne – und mit ihm der irische Bluesrock-Gitarrist Rory Gallagher, die britische Blues Band sowie die regionalen Formationen A 5 und Klangk.

