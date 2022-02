Alles scheint schon diskutiert

Heppenheim. Fraktionsübergreifend eint die Heppenheimer Stadtverordneten die Hoffnung, dass die erste Parlamentssitzung des neuen Jahres am heutigen Donnerstag (17.) zügig über die Bühne geht. Die Sitzung in der Erbacher Mehrzweckhalle beginnt um 18 Uhr. „Die Tagesordnung ist vergleichsweise kurz, alle Themen wurden schon in den Ausschüssen ausführlich diskutiert“, bringt es SPD-Mann Michael Eck im Gespräch mit dieser Zeitung auf den Punkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinzu kommt die nach wie vor heikle Corona-Situation, die bereits die Sitzungsdauer in den drei Ausschüssen auf ein Minimum reduzierte. Der Zutritt ist für alle Teilnehmenden auch heute nur nach Vorlage eines zertifizierten Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweises möglich (3G-Regelung).

Zwar waren die Stadtverordnetenversammlungen der vergangenen Monate trotz vergleichbarer Voraussetzungen keineswegs frei von Überraschungen, doch scheinen die wesentlichen Themen diesmal tatsächlich schon im Vorfeld weitgehend geklärt. Sichtlich beruhigend auf so manchen Zweifler wirkte dabei unter anderem die Ankündigung von Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (HFW), wonach die privaten Bauherren in der Mittershäuser Straße „Am Käsberg“ freiwillige Ausgleichsmaßnahmen für ihr recht umfangreiches Vorhaben angekündigt hätten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Entwarnung am „Käsberg“

In den vorangegangenen Ausschusssitzungen war insbesondere Kritik an der Größe der beiden Grundstücke – die Rede ist von 800 beziehungsweise 900 Quadratmetern – laut geworden. Zudem wurde mehrfach moniert, dass in rechtlicher Hinsicht kein Ausgleich für die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft erforderlich sei.

Dieser Kritikpunkt scheint nun jedoch weitgehend entkräftet, weshalb sich auch der Diskussionsbedarf heute in Grenzen halten dürfte. Schon die Ausschüsse hatten das private Bauvorhaben („Am Käsberg“ sollen zwei neue Häuser gebaut werden) zudem mit großen Mehrheiten befürwortet.

Hitzige Hunde-Anträge

Nicht minder groß war vor Wochenfrist im HFW die Zustimmung für den Gigabitausbau in den zehn Projektkommunen des Eigenbetriebs IKbit – darunter auch die Kreisstadt Heppenheim, allen voran die Stadtteile Wald-Erlenbach, Ober-Laudenbach und Mittershausen-Scheuerberg. Der städtische Investitionsbedarf hierfür ist jedoch vergleichsweise gering, weshalb auch bei diesem Tagesordnungspunkt mit einer breiten Zustimmung zu rechnen ist. Zudem könnte die Stadt durch den ebenfalls angepeilten Verkauf des Bestandsnetzes an die Entega Medianet GmbH Zusatzeinnahmen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro generieren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Etwas hitziger könnte es freilich wieder bei den beiden Anträgen zur Errichtung von Hundebadestellen (Freie Wähler) und zur Etablierung eines Hundebadetages im Freibad (Tierschutzpartei) zugehen. Beide Anträge waren bereits in den Ausschüssen heftig kritisiert worden – und es ist kaum davon auszugehen, dass sich daran am heute Abend etwas ändern wird. fran/ü