Alle Veranstaltungen für 2021 abgesagt

Heppenheim. Obwohl sich die Corona-Lage im Vergleich zum Frühjahr entspannt hat, wird der VdK-Ortsverband Heppenheim bis zum Jahresende keine Veranstaltungen anbieten. Nach Rücksprache mit dem Kreisverband gilt dies bis Ende des Jahres 2021.

Das betrifft zunächst die geplante Jahresversammlung am Samstag, 21. August, die Infoveranstaltungen „Augenkrankheiten“ am Mittwoch, 15. September, und „Wohnen im Alter“ am Mittwoch, 29. September. Alle weiterhin für 2021 geplanten Termine wurden ebenfalls abgesagt.

Beratung erfolgt telefonisch

Die Mitglieder des Heppenheimer Ortsverbandes erreichen die Vorsitzende weiterhin telefonisch. Sollte gegen einen Bescheid Widerspruch oder Klage eingereicht werden müssen, so kann dies bei der zuständigen Behörde oder dem Sozialgericht einen Monat ab Zugang zur Wahrung der Fristen gemacht werden. Somit besteht genügend Zeit, mit einem Berater im Kreisbüro des VdK telefonisch oder per E-Mail einen Beratungstermin zu vereinbaren. red