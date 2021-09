Abschluss der SPD-Sommertour

Heppenheim. Abschluss der Sommertour der Heppenheimer SPD wird am Montag, 6. September, 18 Uhr, ein Treffen am Bruchsee sein. Startpunkt ist der Parkplatz am Bruchsee (Seestraße). Von dort aus geht es zur Kita Drachenbande, die vor drei Jahren in Betrieb ging. Die Erste Stadträtin Christine Bender will dort das städtische Konzept für den Bau von Einrichtungen zur Kinderbetreuung erläutern. Teilnehmen wird auch der SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter. Ihn interessiert insbesondere die Frage des Zusammenspiels von Bundes- und Kommunalpolitik bei der Kinderbetreuung. Er hofft auf Anregungen, wie gemeinsam weitere Verbesserungen bei der Betreuung von Kindern erreicht werden können.

Danach geht es weiter zum Vogelpark. Dort steht nach der Kündigung durch den bisherigen Pächter eine Neuausrichtung des Geländes an. Die SPD will sich deshalb vor Ort ein Bild machen, um die Nutzungsvorschläge einordnen zu können.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu dem Termin herzlich eingeladen. red