Abschluss an Abendschule nachholen

Heppenheim/Bergstraße. An der Abendschule Heppenheim können Interessierte kostenlos und berufsbegleitend einen Schulabschluss nachholen. Die neuen Kurse beginnen am 30. August, die Anmeldungen laufen.

Wie es in einer Mitteilung heißt, führen gut ausgebildete Lehrer seit über 40 Jahren Erwachsene zu ihrem Ziel: Abitur, Fachhochschulreife, Mittlere Reife und – als Anerkennung nach dem ersten Realschuljahr – Hauptschulabschluss.

Für die Realschule kann sich nach Angaben der Abendschule anmelden, wer volljährig ist und einen Aufnahmetest in Deutsch besteht. Für den Gymnasialkurs sind die Mindestvoraussetzungen: Mittlere Reife, Berufsausbildung oder zwei Jahre Berufstätigkeit beziehungsweise Arbeitssuche (bis zu zwölf Monate können angerechnet werden). Für das Abendgymnasium gibt es der Mitteilung zufolge Einstufungstests in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Zur Vorbereitung gibt es auf der Homepage der Abendschule (www.abendschule-heppenheim.de) Übungsmaterialien.

Interessenten können sich an das Sekretariat der Abendschule wenden: Gerhart-Hauptmann-Straße 21 in Heppenheim, montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr, montags und mittwochs auch zwischen 16.30 und 19.15 Uhr, telefonisch unter 06252/79 4 616 sowie per E-Mail unter abendschule@kreis-bergstrasse.de. red

