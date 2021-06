Ab sofort wieder Führungen in Heppenheim

Heppenheim. Die Tourist-Information bietet wieder öffentliche Führungen an. Die Laternenführungen mit Treffpunkt am Marktplatz finden samstags um 22 Uhr statt, die öffentlichen Stadtführungen ab der Tourist-Information an jedem ersten Samstag im Monat um 16 Uhr. Die öffentlichen Burgführungen starten im unteren Burghof an jedem ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr. Die nächste Themenführung ist am 13. Juni um 10.30 Uhr die Erlebniswanderung „Geschichten am Wegesrand – das Geistertal“ in der Weinlage Eckweg. Die Laternenführungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Goldflitter und Silberschimmer“.

Für alle Führungen müssen vorab bei der Tourist-Information (Friedrichstraße 21) Tickets erworben werden. Hierbei werden die Personendaten erfasst. Zu Beginn der Führung müssen die Teilnehmer außerdem einen tagesaktuellen Corona-Bürgertest, einen Impfschutznachweis (zweite Schutzimpfung mindestens 14 Tage zurückliegend) oder eine Bescheinigung für eine überstandene Corona-Infektion vorweisen können. Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend. Während der Führungen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Gästen gewahrt werden, wenn diese nicht zum eigenen Hausstand gehören. Ist dies nicht möglich, ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Teilnehmerzahlen sind je nach Führungstyp auf 10 bis 15 Personen beschränkt. Private Gruppen können wie gewohnt Führungen bei der Tourist-Information buchen. red