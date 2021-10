Ab Donnerstag wieder Seniorencafé

Heppenheim. Der Seniorenbeirat Heppenheim freut sich mit dem Bürgermeister, dass es in der Begegnungsstätte des DRK Bergstraße in der Werlestraße 5 ab Donnerstag (21. Oktober) wieder ein Seniorencafé gibt. Endlich haben sich Helfer gefunden, die mithelfen wollen bei der Seniorenarbeit in Heppenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch sind die Abläufe nicht geplant, die Begegnungen und Kontakte der älteren Menschen stehen im Mittelpunkt. Bei Bedarf soll später ein kleines Programm mit den Teilnehmern vorbereitet werden.

Für das leibliche Wohl ist durch das Bewirtungsteam vom Seniorenbeirat gesorgt. Neben Getränken gibt es auch Kuchen. Die Seniorinnen und Senioren haben die Gelegenheit, alte Bekanntschaften zu pflegen, aber auch neue Kontakte mit Interessenten zu knüpfen.

Zweimal im Monat, an jedem ersten und dritten Donnerstag, ist das Café von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos möglich, um Spenden für Getränke und Speisen wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gelten die 3G-Regeln. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2