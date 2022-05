Einige öffentliche Themenführungen haben in Heppenheim in diesem Jahr bereits stattgefunden. Nun steht am Samstag (7.) um 16 Uhr die erste klassische Altstadtführung 2022 auf dem Programm. Jeden ersten Samstag im Monat werden diese wieder bis einschließlich September stattfinden.

Los geht die Tour in der Fußgängerzone am ehemaligen Kaufhaus Mainzer, das die bekannten Heppenheimer

...