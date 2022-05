90 Minuten zu Highlights der Altstadt

Heppenheim. Einige öffentliche Themenführungen haben in Heppenheim in diesem Jahr bereits stattgefunden. Nun steht am Samstag (7.) um 16 Uhr die erste klassische Altstadtführung 2022 auf dem Programm. Jeden ersten Samstag im Monat werden diese wieder bis einschließlich September stattfinden.

Los geht die Tour in der Fußgängerzone am ehemaligen Kaufhaus Mainzer, das die bekannten Heppenheimer Architektenbrüder Metzendorf entworfen haben. Durch die „Bachgass“ führt der Weg zum Altstadtmodell. Hier lässt sich anschaulich zeigen, welche Route die Gruppe weiter nehmen wird.

Empfehlung aus Frankfurt

Durch das Wormser Tor betreten die Gäste die Heppenheimer Altstadt, die nicht ohne Grund bei Altstadtführungen in Frankfurt als Tipp für Fachwerkbegeisterte erwähnt wird. Marktplatz, „Dom der Bergstraße“ und „Fautsches Viertel“ sind ebenso Stationen der Führung wie der derzeit noch in Renovierung befindliche Kurmainzer Amtshof und die ältesten Häuser der Altstadt in der Kleinen Bach. Dabei gibt es allerlei Geschichten zu hören: Denn vom Melampus bis zu Justus Liebig hat Heppenheim einige Größen hervorgebracht.

Die Führung mit Start und Ziel an der Tourist Information (Friedrichstraße 21) soll 90 Minuten dauern. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben, um Voranmeldung bei der Tourist Information wird gebeten, denn die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. red