Als der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, am 19. April 1967 in Rhöndorf verstarb, war schnell klar: Die neue Grund-, Haupt- und Realschule im Westen der Kreisstadt soll ihm zu Ehren den Namen „Konrad-Adenauer-Schule“ (KAS) tragen. Ursprünglich, so ist es der Schulchronik und auch der Website der Schule zu entnehmen, sollte sie „Schule am Erbachbogen“ heißen.

Eröffnet

...