Heppenheim. Die Stadt Heppenheim erhält eine Förderung in Höhe von 43 000 Euro vom Land Hessen. Mit dem Geld wird im Rahmen des Neubaus einer Sporthalle am Starkenburg-Stadion die Installation einer mobilen Tribüne in der Nibelungensporthalle ermöglicht. Das berichtet der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer (CDU) aus Wiesbaden. Die Förderung werde im Rahmen der Sonder-Investitionsprogramms „Sportland Hessen“ getätigt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1