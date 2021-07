40 Ballons für das 20-jährige Bestehen

Ober-Laudenbach. 20 Jahre ist es her, als der Kindergarten „Kleine Strolche“ in Ober-Laudenbach eröffnet wurde. Das Jubiläum soll nun zumindest in kleinem Kreis gefeiert werden.

Es begann damit, dass sich mehrere Mütter im Jahre 1999 für einen Kindergarten im Ort stark machten. Zu diesem Zeitpunkt gab es mehr als 30 Ober-Laudenbacher Kinder, die drei Kindergärten in der Nachbargemeinde Laudenbach besuchten. Mit der Unterstützung des damaligen Ortsbeirats gründete die bestehende Interessengemeinschaft den Trägerverein „Kleine Strolche e.V.“ und erhielt Anfang 2000 die Genehmigung zum Bau des Kindergartens.

Nach einer längeren Planungsphase erfolgte der Spatenstich für den Umbau des alten Schulhauses sowie einen Anbau am hinteren Teil des Gebäudes. Am 1. August 2001 konnte der Kindergarten eröffnet werden. Seitdem kümmerte sich ein von den Mitgliedern des Kindergartenvereins gewählter Vorstand um sämtliche Belange der Kita. Zum 1. Januar 2021 wechselte die Trägerschaft vom Elternverein zur Stadt Heppenheim, so dass der Kindergarten nun „KiTa Kleine Strolche“ heißt.

Die große Jubiläumsfeier kann die Kita nicht wie erhofft veranstalten. Dennoch freuen sich die Kinder darauf, am Montag (2.8.) gemeinsam mit den Erzieherinnen bis zu 40 mit Helium gefüllte Luftballons mit Postkarten steigen zu lassen. Außerdem gibt es ein leckeres Frühstücksbuffet sowie verschiedene Spiele rund um die Zahl „20“, bei denen die Ideen und Wünsche der Kinder eingebaut werden sollen. red

