28-Jähriger fällt auf betrügerischen Uhrenverkäufer herein

Weinheim. Auf einen betrügerischen Uhrenverkäufer ist am Montagvormittag ein 28-jähriger Mann in Weinheim hereingefallen. Der 28-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug in Weinheim unterwegs. Als er bei Rotlicht an der Ampel in der Freiburger Straße anhalten musste, wurde er von einem unbekannten Mann, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls an der Ampel stand, angesprochen. Er gab sich als Kunde dessen Betriebs aus und bat ihn, kurz anzuhalten. Im Schlehdornweg kam es schließlich zum Gespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 28-Jährige eine Uhr schenken wollte. Im weiteren Verlauf bat er zunächst um einen kleineren Bargeldbetrag, letztendlich kam es zum Verkauf mehrerer angeblich hochwertiger Uhren zum Preis von rund 600 Euro. Zu Hause bemerkte das 28-jährige Opfer schließlich, dass er offenbar einem Betrüger auf den Leim gegangen waren und er nur mehrere minderwertige Uhren erworben hatte.

AdUnit urban-intext1