„Ein Kalender ist für mich so etwas wie der gelebte Optimismus“, sagt Christopher Hörst, Vorsitzender der Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung (HWV). „Man sieht auf den ersten Blick, was alles stattfindet – nach fast drei Jahren Corona aber vor allem, dass wieder etwas stattfindet.“ Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause in 2021 gab es ihn nicht zuletzt deshalb schon in diesem Jahr wieder, den

...