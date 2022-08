160 Standplätze beim Flohmarkt in Heppenheim

Heppenheim. Am Samstag, 10. September, findet zwischen 9 und 15 Uhr wieder der Innenstadt-Flohmarkt am Graben statt. Es ist bereits die zweite Auflage in diesem Kalenderjahr. Laut Mitteilung aus dem Rathaus können Hobbyhändler ihren gut erhaltenen Trödel und Schätze aller Art, die nicht mehr benötigt werden, zum Verkauf anbieten. Es stehen insgesamt 160 Standplätze auf dem Flohmarktgelände vom Graben bis zum Kleinen Markt zur Verfügung.

„Ob gut erhaltene Kleidung, Geschirr, Bücher, Spielzeug oder Retro-Schmuck – Schnäppchenjäger jeden Alters können wieder auf die Suche nach nützlichen, interessanten und manchmal skurrilen Objekten gehen“, heißt es in der Ankündigung. Mit dabei ist auch wieder die Bürgerstiftung Heppenheim, deren Erlöse in vollem Umfang „dem guten Zweck“ zugutekommen.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich digital über den Ticketshop auf der städtischen Homepage (www.heppenheim.de/heppenheim-erleben). Das Portal ist ab Montag, 5. September, 8 Uhr freigeschaltet. Mit der Anmeldung über den Ticketshop stimmt der Kunde zugleich der Einhaltung der bestehenden Marktordnung zu.

Im Anmeldeportal muss man lediglich den Standplatz anklicken und reservieren sowie die persönlichen Daten eingeben. Abschließend wird per Kreditkarte oder PayPal bezahlt. Die Standgebühr beträgt 15 Euro, der Stand darf maximal drei Meter lang und 1,20 Meter tief sein. Der Aufbau der Verkaufsstände ist am 10. September ab 7 Uhr möglich. Der Flohmarkt findet auch bei regnerischem Wetter statt. Eine Rückerstattung der Standgebühren ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Das Parken auf dem Graben ist bereits ab Freitag, 9. September, 18 Uhr, nicht mehr möglich. Am Veranstaltungstag selbst ist der Graben in der Zeit von 9 bis 15 Uhr für Fahrzeuge aller Art sowie für Warenanlieferungen gesperrt. Erst nach Abbauende (gegen 17 Uhr) wird er wieder für den fließenden Verkehr geöffnet.

Die Bushaltestelle der Stadtbuslinie 679 wird derweil am 10. September vom Graben in die Gräffstraße 7-9 verlegt. red