15 Jahre Kleiderladen des DRK in Heppenheim

Heppenheim. Seit 2005 gibt es den Kleiderladen in der Krone 1 in Heppenheim. Ursprünglich gegründet, um sozial schwächer gestellten Menschen die Möglichkeit zu bieten, für wenig Geld hochwertige Kleidung zu kaufen, hat sich der Kleiderladen in den Folgejahren zur Fundgrube für Schnäppchenjäger und Individualisten entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kleiderladen bietet eine große Auswahl an handgeprüften Einzelstücken und gut erhaltener Kleidung bereit. Der geringe Beitrag, der beim Verkauf der Kleidung erhoben wird, trägt zur Kostendeckung des Ladens bei. Der Überschuss wird zur Unterstützung verschiedener sozialer Projekte des DRK Kreisverband Bergstraße verwendet.

Gut bei empfindlicher Haut

Der Kleiderladen unterstützt aktiv den Umweltschutz, da durch den Wiedergebrauch gut erhaltener Kleidung wichtige Ressourcen geschont und Müll vermieden werden. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die bessere Hautverträglichkeit der gebrauchten Kleidungstücken. Durch mehrfaches Waschen der Produkte reduziert sich die Schadstoffbelastung deutlich. Das kann vor allem für Menschen mit empfindlicher Haut ein Vorteil sein. Wer sich von einem gut erhaltenen Kleidungsstück trennen möchte, kann es während der Öffnungszeiten montags bis freitags im Kleiderladen abgeben.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel DRK-Jubiläum Image-Film zeigt die Menschen hinter dem Roten Kreuz Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel 75 Jahre Rotes Kreuz im Kreis Ehrenamtliche Helfer in allen Notlagen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Soziales Kleiderspenden sind derzeit nicht möglich Mehr erfahren

Ivonne Fluhrer sorgt mit ihrem Team seit 10. Dezember 2005 für die Aufbereitung und den Verkauf der Ware. Im liebevoll dekorierten Verkaufsraum finden sich zahlreiche Unikate. Dem Einsatz des Teams ist es zu verdanken, dass sich der Kleiderladen zu einer wahren Fundgrube entwickelt hat. Im Dezember konnte aufgrund des Lockdowns keine Jubiläums-Aktion stattfinden. Umso mehr freut sich das Team nun, dass der Kleiderladen endlich wieder für seine Kunden geöffnet ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trotz ihrer seit Geburt bestehenden Schwerhörigkeit meistert Ivonne Fluhrer ihre Aufgaben im Kleiderladen. Bei den Kunden ist sie wegen ihrer fröhlichen Art beliebt. Vielleicht auch deswegen ist der Kleiderladen eine willkommene Anlaufstelle bei Jung und Alt. Derzeit müssen aufgrund der Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie sowohl Kunden als auch Mitarbeiter einen Mundschutz tragen. Wenn man sich mit Ivonne Fluhrer unterhält, ist es wichtig, dass man Blickkontakt hält, da sie von den Lippen abliest. Dies ist mit Mundschutz zwar schwierig, machbar – zur Not mit Gestik und Körpersprache. Etwas Geduld benötigt man dabei natürlich auch, allerdings ist das gegenseitige Verständnis gegeben.

Neben Ivonne Fluhrer arbeiten sieben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Kleiderladen. Das Team ist auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen. Ob bei der Dekoration, beim Sortieren und Auszeichnen der Ware oder beim Verkauf, der Kontakt mit Mitmenschen bietet eine Möglichkeit, sich im sozialen Bereich zu engagieren. red