1000 Euro Schaden an Zigarettenautomat

Kirschhausen. Mit einem Winkelschneider wurde die stabile Metallsicherung eines Zigarettenautomaten in der Siegfriedstraße, Nähe Birkenweg, an der Bundesstraße 460 in Kirschhausen aufgeschnitten. Die eingelagerten Zigaretten sowie Bargeld im Gesamtwert von mindestens 1000 Euro wurden entnommen. Die Tat wurde erst am Dienstagmorgen, 15. Februar, entdeckt, sie kann Tage oder Wochen zurückliegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 41 in Heppenheim (Telefon: 06252 / 706-0). ots

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2