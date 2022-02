100 000 neue Bienen im Gewerbegebiet

Heppenheim. Immer mehr Bienenstöcke und Insektenhotels sind in den vergangenen Jahren in Heppenheim aufgestellt worden. Langsam wächst auch die Zahl der Blühstreifen, um Bienen und anderen Insekten auch Nahrung anbieten zu können. 100 000 neue Bewohner sind jetzt beim Elektronikhersteller Jäger direkt im Heppenheimer Gewerbegebiet eingezogen: Sobald es wieder wärmer wird, werden die fleißigen Bienchen aus ihren beiden Stöcken ausfliegen und in den umliegenden Feldern und Gärten Pollen und Nektar sammeln. Im Juli und August soll dort dann der erste Honig geerntet werden. rid

