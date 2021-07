10 000 Euro für Forum Kultur

Heppenheim. Wie das Musiktheater Rex in Bensheim (wir haben berichtet) ist auch Forum Kultur Heppenheim jetzt mit dem Bundesmusikpreis „Applaus 2021“ ausgezeichnet worden. Während der Preis für das Rex in der Kategorie „Spielstätte“ mit 25 000 Euro dotiert ist, sind mit dem Preis für Forum Kultur in der Sparte Jazz der Kategorie „Programmreihe“ 10 000 Euro verbunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der „Applaus“ gilt einer der höchstdotierten Kulturpreise des Bundes und würdigt Musikclubs als gesellschaftlich bedeutende Orte des gemeinsamen kulturellen Erlebens. Die Auszeichnung für die Programmplanung unabhängiger Spielstätten belohnt die Programmmacher hinter den engagiertesten Livemusikclubs und Programmreihen mit einem Preisgeld von insgesamt 2,67 Millionen Euro. red