Einhausen. In der Waldstraße in Einhausen ist am heutigen Donnerstag gegen 17 Uhr eine Zypressenhecke in Brand geraten, wie die Einhäuser Freuerwehr auf Anfrage berichtet. Die 19 Feuerwehrleute vor Ort konnten das Feuer zügig löschen und ein Ausbreiten auf das danebenstehende Wohnhaus verhindern.

