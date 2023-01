Zwei weitere Einbrüche in Einhausen

Einhausen. Auf zwei Einfamilienhäuser in Einhausen hatten es Kriminelle am Montags,30. Januar, abgesehen. Zwischen 16.20 Uhr und 19.20 Uhr hebelten die ungebetenen Besucher die Terrassentür eines Anwesens in der Bischof-Dieter-Straße auf und betraten die Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und flüchteten unerkannt. Nach Einschätzung der Polizei wurden sie bei der Tat mutmaßlich durch die Rückkehr der Hausbewohner gestört.

Auch in der Martin-Niemöller-Straße verschafften sich die noch unbekannten Kriminellen gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus und suchten dort nach Wertvollem. Ob sie dabei fündig wurden, darüber konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen.

Wie berichtet wurde bereits in der vergangenen Woche, im Zeitraum zwischen Dienstag und Freitag, in ein Wohnhaus in der Waldstraße eingebrochen. Unter anderem wurden dabei Geld und eine Digitalkamera entwendetet.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 werden alle Hinweise entgegengenommen. pol/red

