Wenn nicht öffentlich gefeiert werden kann, bleibt auch so manches Missgeschick im Privaten. Daniel Degen kann ein Lied davon singen. Als Mitglied der Kerwezeitungsredaktion hat er in der Vergangenheit selbst so manchen Schnappschuss gemacht, wenn es in Einhausen bei einem Fest hoch herging, wenn volle Biergläser umfielen oder spaßige Grimassen gezogen wurden. Das alles wird dann in der

...