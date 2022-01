Ein besonderes Jubiläum steht in diesem Jahr für die katholische Gemeinde in Einhausen an. Die Pfarrkirche St. Michael wird 150 Jahre alt. Am 5. November 1872 weihte der Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler das Gotteshaus zu Ehren des Erzengels Michael.

Sein heutiger Nachfolger im Amt des Mainzer Bischofs, Peter Kohlgraf (Bild: Zelinger), wird zum Jubiläum nach

...