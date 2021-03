  Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bürstadt. Am Mittwoch (10.03.) ist es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lorscher Straße in Bürstadt Höhe der GTÜ gekommen. Zwei Fahrzeuge haben sich seitlich im Bereich einer durch parkende Fahrzeuge verengten Fahrbahn gestreift, wie die Polizei berichtet. Dabei ist ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden. Laut Zeugenaussagen hat zum Unfallzeitpunkt ein unbeteiligter BMW die Unfallstelle passiert. Die Fahrzeugführerin dieses BMWs, die auch kurz angehalten habe, wird gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung bei der Polizei Lampertheim unter der Rufnummer 06206-94400 zu melden.

