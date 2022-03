Einhausen. Am Montag (14.03.) ist es in der Mathildenstraße in Einhausen in Höhe der ESSO-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren ein roter PKW und eine Fußgängerin, die dabei verletzt wurde. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Informationen nehmen die Beamten in Heppenheim unter 06252-7060 entgegen.

