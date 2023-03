Der Angelsportverein ASV Lorsch-Einhausen lädt in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen Fischessen ein. Treffpunkt ist am Vereinsgewässer in Hüttenfeld, Termin ist am Karfreitag, 7. April.

Angeboten werden gebackene Zanderfilets mit Kartoffelsalat sowie Bratwurst mit Brötchen, so Vorsitzender Jürgen Arnold. Auch für kühle Getränke wird gesorgt sein. Das Essen kann auf Wunsch auch

...