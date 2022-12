Eis und Schnee war man an der Bergstraße aus den vergangenen Wintern kaum noch gewohnt. Und so war es auch für viele Bürger in Lorsch und Einhausen ein ungewohnter Anblick, die vertraute Landschaft in Eiseskälte erstarrt oder unter einer weißen Schneedecke zu bestaunen. Ein willkommenes Fotomotiv ist dabei natürlich die Weschnitz. Knackig kalt war es Montag, als das winterliche Bild der

...