Am morgigen Samstag, 7. August, wird der Bundestagskandidat der SPD für die Bergstraße, Sven Wingerter, erneut Einhausen besuchen. Bei einem Ortstermin an der geplanten neuen Bahntrasse hatte er sich am vergangenen Samstag für ein Festhalten an der Streckenführung mit bergmännischem Tunnel ausgesprochen und seine Unterstützung dabei zugesagt.

Am morgigen Samstag wird er sich über die

...