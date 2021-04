Schon gestern konnten die Autofahrer auf der Mathildenstraße wieder durchgängig fahren. Die Warnbaken und Schilder waren an den Straßenrand geräumt, die Fahrbahn geflickt. Am Montag war die Kreuzung der L 3111 in Höhe der Einmündung Friedensstraße voll gesperrt worden.

In einer Pressemitteilung des Kreises hieß es zunächst, die Arbeiten würden voraussichtlich bis Sonntag, 18. April,

...