Sollte es dann die hoffentlich abgeflaute Corona-Pandemie zulassen, könnte 2023 endlich das schon seit längerer Zeit angedachte Weschnitzufer-Fest in Kombination mit dem Sommer-Open-Air stattfinden. Das kündigte Bürgermeister Helmut Glanzner jetzt im Rahmen des Neujahrsgesprächs mit unserer Zeitung an. Noch in diesem Jahr soll die Gestaltung des Umfelds rechts und links des Flüsschens

...