Werkzeug aus Container in Lorsch gestohlen

Lorsch. Unterschiedliches Werkzeug, darunter auch elektrische Geräte, wurde in der Nacht zum Samstag (20. auf 21. August) aus einem Container an der Wingertsbergschule gestohlen. Der finanzielle Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 5000 Euro. Der Container, in dem zukünftig unterrichtet werden soll, steht auf dem Schulgelände in der Justus-Liebig-Straße. Die Heppenheimer Polizei (K 41) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Die Ermittler sind unter der Tel. 06252/7060 zu erreichen. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1